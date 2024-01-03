تنبيه من «التعليم» للمديريات بعد انتشار الجديري المائي في المدارس

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بشأن انتشار مرض الجديري المائي بين الطلاب في عدد من المدارس بالمحافظات، وذلك بعد أن تلقت غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقريرا يفيد بانتشار المرض بين الطلاب.

أكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي إلى المديريات التعليمية، باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي بالمدارس، مع اعتبار الأمر مهما وعاجلا.