«التعليم العالي»: مصروفات الجامعات الأهلية تستخدم في تحديث المعامل

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من رحم الجامعات الحكومية، ساهم في استيعاب الزيادة المتتالية على التعليم الجامعي، مؤكدًا أن هذه الجامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما تتم إعادة استخدام المصروفات الطلابية في تحديث المعامل، وتطوير المنظومة التعليمية، وأعمال الصيانة اللازمة، بالإضافة إلى دورها في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

الجامعات الأهلية تعُد من جامعات الجيل الرابع

وأضاف المُتحدث الرسمي وفقا لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي، أن الجامعات الأهلية تعُد من جامعات الجيل الرابع، وهي مُزودة بأحدث النُظم التعليمية العالمية، ومُجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية؛ لخدمة العملية التعليمية والتدريبية والبحثية، موضحًا أنها تطرح برامج دراسية بينية حديثة، لمواكبة مُتطلبات وظائف المُستقبل، كاشفا كاف التفاصيل الخاصة بالفعاليات .

وبدأت جامعة الإسكندرية الأهلية فعالياتها بتنظيم عدة مسابقات رياضية، وفنية، واجتماعية للطلاب، وشاركت الجامعة في مسابقة «عباقرة الأهلية» بـ10 فرق، فضلًا عن مشاركة الجامعة في فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تنظيم كلية الطب بالجامعة مؤتمرها الطلابي الأول عن أمراض الدم، وتنظيم تدريبًا صيفيًا لطلاب كلية الطب، وإطلاق مُبادرة الدراسة السريرية التطبيقية، كما تمت إضافة 6 برامج دراسية جديدة ليصبح إجمالي عدد البرامج 19 برنامجًا دراسيًا وهم (برنامج الطب والجراحة، برنامج جراحة الفم والأسنان، برنامج الصيدلة «فارم دي كلينيكال»، برنامج هندسة الحاسبات والاتصالات، برنامج الميكاترونكس وهندسة الروبوتات، برنامج هندسة الكهروميكانيكا، برنامج هندسة العمارة والتصميم الحضري، برنامج هندسة البترول والغاز الطبيعى، برنامج الأمن السيبراني، برنامج الأنظمة الذكية، برنامج علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المُتعددة، برنامج البنوك والتمويل، برنامج الإدارة، برنامج التسويق وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، برنامج المحاسبة ونظم المعلومات، برنامج الجيوماتكس والدراسات المساحية، برنامج الإعلام الرقمي، وبرنامج الصوتيات واللسانيات).

مسابقات رياضية وفنية وثقافية

ونظمت جامعة المنوفية الأهلية عدة مسابقات رياضية وفنية وثقافية، وعقدت ندوات احتفالًا بانتصارات أكتوبر، وكذلك ندوات تثقيفية علمية وتوعوية، بالإضافة إلى عقد مسابقة تطوير البرمجيات، وإقامة المهرجان الرياضي الأول، والمشاركة بالملتقى العلمي الأول بجامعة المنوفية، كما استقبلت الجامعة طلاب إحدى المدارس؛ لتعريفهم بالمشروعات القومية للدولة، وتم تكريم الطلاب الفائزين المشاركين بمختلف الأنشطة والفعاليات، وإطلاق حملة للتبرع بالدم، كما شاركت الجامعة في معرض إيدكس للسلاح، وكذلك تنظيم مسابقة علمية ترفيهية مُرتبطة بمجال البرمجيات.

وشاركت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، في تنظيم مؤتمر شباب الباحثين العاشر، والمؤتمر السنوي الخامس للبحوث الطلابية، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "انطلاق" وIncision Academy؛ لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للاستفادة من المهارات الإكلينيكية والتشريحية على الموقع، بالإضافة إلى وعقد دورات لتأهيل الطلاب من الناحية المهارية والسلوكية، وتنظيم زيارات ترفيهية وتعليمية للطلاب، وعقد مسابقات رياضية في (كرة القدم، الشطرنج)، ومسابقة Best Class Award، كما تم تفعيل منظومة التأمين الصحي لطلاب الجامعة، وتنظيم يومًا تعريفيًا بالبرامج الدراسية بالجامعة، هذا بالإضافة إلى طرح الجامعة العديد من البرامج المُتميزة في كليات (الطب والجراحة، الصيدلة، طب الفم والأسنان، التمريض، الهندسة، التجارة الدولية واللغات، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية). ونظمت جامعة بني سويف الأهلية عدة فعاليات وأنشطة علمية، ورياضية وفنية وترفيهية، فضلًا عن تنظيم مؤتمرات وندوات توعوية وتثقيفية للطلاب، وزيارات ميدانية ومعارض فنية وتكنولوجية، والمشاركة في المؤتمرات، والمُلتقيات العلمية، ومهرجان المواهب الإلكتروني، وأسبوع إعداد القادة، وقد بدأت الدراسة في جامعة بني سويف بـ 13 برنامجًا دراسيًا (الطب والجراحة، وطب الفم والأسنان، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا، والمحاسبة والتمويل الدولي، والإنتاج التليفزيوني والسينمائي، وعلم النفس الإكلينيكي، والمساحة ونظم المعلومات الجغرافية، والذكاء الاصطناعي، والمعلوماتية الطبية، والأمن السيبراني).

وعقدت جامعة الزقازيق الأهلية ندوات توعوية وتثقيفية وعلمية، ونظمت مُلتقى لاكتشاف مواهب الطلاب الثقافية، والأدبية، والفنية، والرياضية، كما شاركت الجامعة بمؤتمر الجمعية الدولية لجراحة الجهاز الهضمي والأورام، ومؤتمر جمعية جراحة الكبد والبنكرياس المصرية، فضلًا عن مشاركتها في فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وتم تكريم الطلاب المُتميزين على المستوي العلمي والثقافي، وتنظيم زيارات علمية للطلاب إلى مصنع «بيدو» والكلية الجوية، وإقامة مسابقات دينية، كما شاركت الجامعة في معسكر إعداد القادة، كما شارك الطلاب في مسابقات دولية، وتنظيم Poster Day بمختلف الكليات.

تنفيذ 17 برنامجًا دراسيًا مُتميزًا على مستوى 8 كليات

وقامت جامعة حلوان الأهلية بتنظيم العديد من المسابقات الرياضية، والثقافية، والفنية، وتم تكريم الطلاب الفائزين فيها، كما نظمت الجامعة ندوات توعوية وتثقيفية للطلاب لرفع الوعي لديهم، فضلًا عن مشاركة الجامعة في فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تنفيذ 17 برنامجًا دراسيًا مُتميزًا على مستوى 8 كليات بالجامعة؛ لتأهيل الطلاب من أجل تلبية مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.

ونظمت جامعة المنصورة الأهلية عدة ندوات ومعارض علمية، وزيارات ميدانية للطلاب، وكذلك المشاركة في عدة مسابقات على مستوى الجامعات، فضلًا عن المشاركة في (أسبوع شباب إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، ومسابقة حافز الابتكار، ومسابقة صُناع التغيير، والمؤتمر العلمي الطلابي بجامعة الدلتا)، كما تم تنفيذ دورات تدريبية وحملات توعوية، وتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع الجهات الأكاديمية والصناعية؛ لتدريب الطلاب بالجامعة، كما قامت الجامعة بنشر أول مجلة إلكترونية ومطبوعة في مجال العلوم الصيدلية على مستوى الجامعات الأهلية، بالإضافة إلى تدشين مجلة أخرى إلكترونية ومطبوعة لكلية الهندسة، فضلًا عن تنفيذ أنشطة رياضية وثقافية وفنية، وافتتاح فرع IEEE Student Branch بالجامعة.

كما نظمت جامعة جنوب الوادي الأهلية عدة ندوات توعوية وتثقيفية والعديد من المسابقات، والأنشطة الرياضية، والفنية والثقافية، والاجتماعية، كما تم تنظيم يوم رياضي للطالبات، فضلًا عن المشاركة في أسبوع قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وأسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر، بالإضافة إلى استقبال وفود من الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي، لبحث أوجه التعاون المُشترك.

واهتمت جامعة بنها الأهلية بتنظيم العديد من الأنشطة الطلابية والمسابقات الفنية والرياضية والثقافية والاجتماعية، وتنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات القومية لصقل وبناء شخصية الطلاب، ولكي يطلع الطلاب على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى المشاركة في أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، فضلًا عن تنظيم العديد من الندوات التثقيفية منها ندوة عن انتصارات حرب أكتوبر والدروس المُلهمة للمستقبل، وندوة للتوعية بخطورة الشائعات، وندوة بغرض التوعية بالقضية الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، كما استقبلت الجامعة عددًا من الوفود الأجنبية سواء من جامعات أو هيئات أو أكاديميات؛ لبحث سُبل التعاون المُشترك لخدمة العملية التعليمية وتأهيل الخريجين لوظائف المستقبل، كما تم عقد جلسة حوارية لمناقشة اللائحة الداخلية للجامعة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأصبحت جامعة بنها الأهلية هي أول جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية يتم اعتماد لائحتها الداخلية.

وأطلقت جامعة المنيا الأهلية مُبادرة «اعرف جامعتك» ونظمت نموذجًا لمُحاكاة انتخابات اتحاد الطلاب بكلية الصيدلة، وشاركت الجامعة في فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان رياضي بين طلاب الجامعة الأهلية وطلاب الجامعة الحكومية في خماسي كرة القدم؛ لرفع الوعي لدى الطلاب بأهمية مُمارسة الرياضة بشكل مستمر.

وطرحت جامعة شرق بورسعيد الأهلية، التي تم إنشاؤها على مساحة 44 فدانا، عددًا من البرامج المتميزة، من خلال كلية الطب والجراحة العامة (برنامج الطب والجراحة)، وكلية الهندسة (برنامج هندسة التشييد)، ونظمت الجامعة بعض الفعاليات والأنشطة الطلابية والندوات التثقيفية والتوعوية بهدف زيادة الوعي والانتماء لدى الطلاب ومحاربة الأفكار الهدامة وغير السوية التي تواجه المجتمع المصري.