رئاسة الوزراء: الدولة نجحت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتقليص التضخم

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إنَّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة حرص في مؤتمر أمس على توجيه مجموعة من الرسائل وتقديم رؤية شاملة لأهم المؤشرات وأوضاع الاقتصاد المصري، في إطار برنامج الإصلاح والمؤشرات التي نجحت الدولة في تحقيقها مثل معدلات النمو المرتفعة وتقليص التضخم وخفض البطالة.

وأضاف «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة «قناة dmc»، أنَّ رئيس الوزراء أشار إلى تتابع الأزمات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصري، خاصة أزمتي «كورونا» و«الروسية الأوكرانية»، وأن ارتفاع التضخم انعكاس للأزمات العالمية، وتم تأجيل بعض إجراءات الاصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق والدعم.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء: «حرص رئيس الوزراء على توجيه رسائل أساسية للمواطن المصري خلال مؤتمر اليوم، أبرزها عدم تخلي الدولة عنه خاصة محدود الدخل وأن الهدف من الاصلاح الاقتصادي رفع معيشة المواطن والخدمات المقدمة له والحفاظ على المرافق العامة».