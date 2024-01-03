كاتب صحفي: مؤتمر رئيس الوزراء اليوم ألقى الضوء على أبعاد ما يمر به الاقتصاد المصري

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، وعضو مجلس الشيوخ، إنَّ مؤتمر رئيس الوزراء اليوم عن الوضع الاقتصادي في مصر، قدم «مدبولي» من خلاله شرحا وافيا لمؤشرات الاقتصاد وتأثر أدائه بالأحداث العالمية، خاصة أزمة كورونا التي انعكست بالسلب على الأداء الاقتصادي إلى حد ما، ولكن نجحنا في تجاوزها وواجهنا بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف «حسين»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ الأزمة الأوكرانية في الوقت الحالي تعد جزءا من الأزمات العالمية؛ ولكن هناك جزء آخر شديد الخطورة الناتج عن أزمة الديون العالمية والركود العالمي، موضحا: «عدد كبير من الدول قررت ضخ حزم تحفيزية لمواطنيها نتيجة الإغلاق والانكماش بسبب كورونا، لتظهر فقاعة بعد انتهاء أزمة الوباء، والتي صاحبها أزمة الديون العالمية الأعلى على الإطلاق».

وتابع الكاتب الصحفي: «المقولة الشهيرة بأنه إذا أصاب الاقتصاد الأمريكي الزكام فإن العالم كله يعطس، يمكن الاستعانة بها فيما يحدث ومصر جزء من نظام عالمي كبير، بل وجزء من الاقتصاد المصري كان قائم على الاستثمارات الساخنة، والتي خرجت خلال الأزمة الأخيرة خاصة مع رفع الفائدة على الدولار الأمريكي».

واستطرد: «نحتاج الفترة المقبلة لإدارة اقتصادية رشيدة للغاية تستطيع الموازنة بين الصادرات والواردات بجانب مجموعة من السياسات المختلفة التي تصل بنا إلى بر الأمان»، لافتا إلى أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الإستراتيجية والحيوية، مثل أعلاف الدواجن والحيوانات.