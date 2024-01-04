إجراءات لصالح المواطن.. اعرف أحدث قرارات الحكومة في أول أيام 2024

قرارات متعددة اتخذها مجلس الوزراء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس في اجتماعه الدوري، والذي عقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أبرزها فيما يتعلق بوقف انقطاع الكهرباء ليلا.

وتستعرض الوطن في النقاط التالية أبرز المعلومات عن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء:

- الكشف عن جداول خطة تخفيف الأحمال الجديدة لتكون من الساعة 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً بمعدل ساعتين لكل منطقة على مستوى جميع الشبكات.

- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تأسيس الشركات والمنشآت.

- تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، والموافقة علي تغليظ العقوبة المالية.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 633.6 فدان ناحية مدينة الأمل بمحافظة القاهرة لصالح المحافظة.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية خور قندي بمحافظة أسوان، لصالح المحافظة.

- وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة الجيزة، ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.