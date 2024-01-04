وزير التعليم العالي يشهد إطلاق المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المعدية في جامعة أسيوط

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق مشروع إنشاء المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المعدية ذات مستوى الأمان الحيوي الثالث (BSL3) في جامعة أسيوط، الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأكد الوزير أهمية تطوير البنية التحتية العلمية في المراكز البحثية، التي تعكس التوجه المصري نحو تعزيز البحث العلمي، موضحًا أن إنشاء معامل المخاطر البيولوجية يُعد من أهم متطلبات مجال العلوم البيولوجية، إذ تلعب دورًا حيويًا في التعامل مع المخاطر البيولوجية، وتطوير لقاحات وأدوية جديدة لعلاج الأمراض المعدية.

تجهيز معمل أبحاث الأمراض المعدية بجامعة أسيوط

ومن جانبه، استعرض الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا، تجهيز المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المعدية بجامعة أسيوط، مشيرًا إلى أن إنشاء المعمل وتجهيزه سيتم وفق أحدث الأساليب والتجهيزات العالمية المُتبعة في هذا المجال.

كما استعرضت الدكتورة أسماء عبدالناصر، الباحث الرئيسي للمشروع، العناصر الرئيسية للمعمل، مشيرة إلى أنه سيركز على الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر، والتي لا تتوفر لها علاجات أو لقاحات فعّالة حاليًا.

وفي ختام الاحتفال، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة لجامعة أسيوط، وللفريق البحثي في إعداد وتنفيذ هذا المشروع المهم، الذي سيوفر بنية تحتية قوية للبحث العلمي في مجال عالم الفيروسات والأمراض المعدية الأخرى.