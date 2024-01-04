«القاهرة الإخبارية»: استعدادات لتشييع جثمان صالح العاروري في مسيرة شعبية بلبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت، إن هناك مسيرة شعبية حاشدة لتشييع جثمان القيادي في حركة حماس صالح العاروري في لبنان.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هناك استعدادات كثيفة من أجل تشييع جثمان صالح العاروري واثنين ممن كانوا معه في عملية الاغتيال التي تعرض لها في منطقة الضاحية الجنوبية مساء أمس الأول.

وتابع أن الترتيبات الأولية تقول إنه سيتم أداء صلاة الجنازة على جثامين العاروري ورفاقه في مسجد الإمام علي في بيروت بعد صلاة عصر اليوم، وستخرج مسيرة شعبية من مسجد الإمام علي إلى المقابر في مخيم شاتيلا في العاصمة اللبنانية بيروت، مشيرا إلى أن هذه المسافة ليست قصيرة وهناك دعوات لحشد كبير بهذه الجنازة وهي تعبير على الرفض والاحتجاج على العدوان الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت.