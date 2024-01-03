إضراب شامل في الضفة الغربية تنديدا باغتيال صالح العاروري

عمّ إضراب شامل كافة محافظات الضفة الغربية، اليوم، تنديدا باغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري، إلى جانب إعلان الرفض القاطع لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

الإضراب يشل كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن الإضراب شل مناحي الحياة كافة، بالضفة الغربية إذ أُغلقت الجامعات والبنوك والمحلات التجارية.

حركة فتح تدعو إلى إضراب شامل

وكانت حركة التحرير الوطني «فتح» والقوى الوطنية والاسلامية دعوا إلى إضراب شامل بمحافظات الضفة الغريبة، تنديدا باغتيال القيادة البارزة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق أهالى قطاع غزة.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أفادت بأن «غارة معادية» بصاروخين استهدفت مكتب حركة حماس في لبنان بالتزامن مع انعقاد اجتماع للفصائل الفلسطينية، أسفرت عن اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري و3 آخرين وإصابة 11 شخصا.