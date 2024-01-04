أستاذ علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف القضاء على مظاهر الحياة في غزة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن هناك خطة ممنهجة للاحتلال الإسرائيلي تستهدف القضاء على أي مظاهر للحياة داخل قطاع غزة، مؤكداً أن إسرائيل تعتمد سياسة «الأرض المحروقة»، واعتبر أن من أوائل البنود ضمن خطتها لتنفيذها بشكل واضح، هو استهداف المستشفيات، باعتبار أن هناك واقع تريد أن تفرضه، من خلال استهداف أكثر من 35 مستشفي داخل قطاع غزة.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الخميس، قائلاً: «منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الغاشم، كانت المبانى والبنية التحتية التي تم استهدافها داخل قطاع غزة، تشمل المستشفيات، لكي لا يتم علاج المصابين نتيجة القصف العشوائي المتواصل بشكل واضح وممنهج».

وتابع: «إسرائيل تسعى إلى إبادة كل ما يمت للحياة بصلة داخل قطاع غزة، وهو ما ظهر بشكل واضح من استهداف مجمع الشفاء، ومستشفى الأمل، ومستشفى الرنتيسي»، حيث تزعم أن هذه المستشفيات هي مراكز لقيادة المقاومة الفلسطينية ولحركة حماس.

وأكمل: «على الرغم من أن هناك اقتحامات تمت من جيش الإحتلال الإسرائيلي لهذه المقرات، الا انها لم تجد أي من هذه المقرات المزعومة تحت المستشفيات، كدلالة واضحة على أنها تروج للأكاذيب»، وهو أمر معتاد للاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى وبكل قوة، لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين، سواء داخلياً او خارجياً.