مسلم: شائعات إسرائيل عن أسلحة في غزة محاولة للتنصل من اتفاق السلام

فنّد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، مزاعم وسائل إعلام إسرائيلية بدخول أسلحة من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، مؤكدا أنّ هذه الشائعات تأتي في إطار الحرب الإعلامية التي تمارسها إسرائيل للتنصل من بعض قيود اتفاقية السلام فيما يخص ممر فيلادلفيا، ومحاولة إرباك مصر.

وقال مسلم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكردي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ إسرائيل تعلم تماما أنّ مصر طهّرت سيناء من الإرهاب، وأنّها لا تصدر السلاح إلى حماس أو أي منظمة أخرى، خاصة أنّها اكتوت في فترة من الفترات بهذه الأسلحة.

وأكد رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد إلقاء فشلها على دول أخرى لدغدغة مشاعر شعبها، بعد الوعود الكثيرة التي قطعتها حكومة بنيامين نتنياهو على نفسها بأنّها ستدمر قادة حماس، حيث فشلت عسكريا منذ السابع من أكتوبر حتى الآن، وبالتالي فإنّها بحاجة إلى فتح محاور أخرى.