جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي.. جنود يحتلفون بهدم منزل في غزة

منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر الماضي، لم يتوقف الاحتلال الإسرئيلي عن ارتكاب الجرائم في قطاع غزة، إذ قام جيش الاحتلال بقتل النساء والأطفال وكبار السن، واستهداف المدارس والمستشفيات ومقرات البعثات الأجنبية، ووصل بهم الأمر إلى الاستهزاء بأرواح الشهداء.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارسة أعماله الإرهابية في غزة، إذ ظهر اثنين من الجنود في مقطع فيديو يجلسان داخل عربات عسكرية وعلامات الفرحة والسعادة تسيطر عليهم، ويغنيان بأصوات عالية، بعد تدميرهم أحد المنازل في غزة ليتحول إلى ركام.

أثار مقطع الفيديو غضب رواد السوشيال ميديا بعد تداولهم المقطع الذي نشره الاحتلال الإسرئيلي، وعبر العديد منهم عن انعدام الإنسانية لدى جنود الاحتلال الذين يرتكبون جرائم حرب ومجازر بحق أهالي غزة، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «اللهم أنصر الشعب الفلسطيني»، «اللهم نصرك الحق المبين لأهل فلسطين» وغيرها من التعليقات.

يتلذذون بالجرائم، هل رأيتم قذارة مثل قذارتهم؟ طبعا لا ننسى ان هذا يحدث بدعم من حكومة الولايات المجرمة الأمريكية المتحدة

"سندمر خان يونس كلها"

جنود الاحتلال الصهيوني يغنون ويسخرون من الفلسطينيين أثناء هدم منازلهم في خان يونس بغزة.

