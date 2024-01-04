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جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي.. جنود يحتلفون بهدم منزل في غزة

كتب:

نهى نصر
07:59 م | الخميس 04 يناير 2024
جنود الاحتلال

جنود الاحتلال

منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر الماضي، لم يتوقف الاحتلال الإسرئيلي عن ارتكاب الجرائم في قطاع غزة، إذ قام جيش الاحتلال بقتل النساء والأطفال وكبار السن، واستهداف المدارس والمستشفيات ومقرات البعثات الأجنبية، ووصل بهم الأمر إلى الاستهزاء بأرواح الشهداء.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارسة أعماله الإرهابية في غزة، إذ ظهر اثنين من الجنود في مقطع فيديو يجلسان داخل عربات عسكرية وعلامات الفرحة والسعادة تسيطر عليهم، ويغنيان بأصوات عالية، بعد تدميرهم أحد المنازل في غزة ليتحول إلى ركام.

فرحة جنود الاحتلال 

أثار مقطع الفيديو غضب رواد السوشيال ميديا بعد تداولهم المقطع الذي نشره الاحتلال الإسرئيلي، وعبر العديد منهم عن انعدام الإنسانية لدى جنود الاحتلال الذين يرتكبون جرائم حرب ومجازر بحق أهالي غزة، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «اللهم أنصر الشعب الفلسطيني»، «اللهم نصرك الحق المبين لأهل فلسطين» وغيرها من التعليقات.

مقاطع فيديو استفزازية 

لم تكن المرة الأولى التي ينشر فيها جنود الاحتلال مقاطع الفيديو الاستفزازية والتي كشفت انعدام إنسانيتهم، إذ تداول راود مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مقطع فيديو يظهر اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي أحد مساجد غزة، وترديد أغاني بها عبر مكبرات الصوت، الأمر الذي أثار غضب الكثيرون.

كما ظهر جندي إسرئيلي وهو يحطم مكتبة بها محتويات دراسية ولعب أطفال في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، وعلامات السعادة والفرحة تسيطر عليه، وكأنه حقق انتصارا عظيما.

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بقلم نهى نصر