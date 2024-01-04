احذروا الجدري المائي.. استشاري حساسية ومناعة يكشف مضاعفاته الخطيرة

يعتبر مرض الجدري المائي من الأمراض الشائعة بين الأطفال في فصل الشتاء ويظهر في صورة طفح جلدي مصحوب ببثور صغيرة بها سوائل، وغالبا يكون الأطفال الذين لم يتلقوا لقاح جدري الماء، هم الأكثر عُرضة للإصابة به، كما أنه يسبب مضاعفات خطيرة.

وقال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن الجدري المائي يعتبر من الأمراض الشائعة شديدة الانتشار خاصة في الشتاء وبداية الربيع بدورات كل 3- 4 سنوات، حيث إن مجموعة فيروسات الهربس الشهيرة، تسمى بالفاريسيلا زوستر هي التي تسبب الإصابة به.

مرض الجدري المائي

تحدث عدوى الجدري المائي عن طريق الرذاذ من الفم أو الأنف، وأيضا عن طريق استخدام الأشياء الملوثة بالفيروسات، والأطفال هم الأكثر عرضه للإصابة به، كما أنه من الممكن أن يصيب الكبار حتى أعمار متقدمة، وفقا لما ذكره استشاري المناعة، مشيرا إلى أن الأطفال الرضع بدورهم معرضون للإصابة به، بعد عدة أشهر من ولادتهم لاكتسابهم مناعة مؤقتة من أمهاتهم.

وتابع «بدران»: يصاب الأشخاص بالجدري المائي عندما تدخل الفيروسات من الأنف أو الفم وتستوطن الجزء العلوي للجهاز التنفسي، وتتسلل إلى الغدد الليمفاوية المحيطة، أيضا تبدأ في التكاثر السريع ثم تغمر الدم بعد 4 أيام وتصل إلى الطحال والكبد، إذ بعد 6 أيام أخرى تعود للدم وتصل للجلد هذه المرة محدثة الطفح، لكنها تمر مرة أخرى على الجهاز التنفسي وتصبح قادرة على عدوى الآخرين حتى قبل ظهور الطفح.

تدوم فترة الحضانة في الجدري المائي من 14-16 يومًا قبل ظهور الأعراض، حيث يعتبر المريض معديًا بعد 10 أيام من إصابته ويظل كذلك حتى تكيس آخر الحويصلات بالقشور، إذ ربما لا تظهر أية بوادر قبل ظهور الطفح عند الأطفال الصغار .

هناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض الجدري المائي منها أنه قد يبدأ المرض بحدوث نوبة خفيفة تشبه نوبات الأنفلونزا وصداع خفيف وحرارة معتدلة لا تستمر أكثر من أربعة أيام، ولكن مع نقص المناعة فإنها تطول، بالإضافة إلى ظهور احتقان الحلق وسيلان الأنف بعد فترة أسبوعين من العدوى، وقبل 36 ساعة من ظهور الطفح الجلدى.

مضاعفات الجدري المائي

توجد بعض المضاعفات التي قد تصاحب المريض عند الإصابة بالجدري المائي، إذ يصاحب الطفح حكة شديدة، وقد يعم الطفح الجسم كله في الحالات الخطرة، وربما ينتشر الطفح ليشمل الأغشية المخاطية في الأنف والحلق والملتحمة بالعين والمستقيم والمهبل، وأيضا يستمر الطفح في الظهور عادة من 4-7 أيام وعادة يتقشر الطفح في اليوم السادس تقريبًا لكن ربما يستمر 12 يومًا، ولا يستمر أكثر من ذلك إلا فى حالات نقص المناعة.

ومن ضمن المضاعفات التي يحدثها مرض الجدري المائي، هو أن الأشخاص الذين سبق وأصيبوا بالجدري المائي من الممكن أن يصابوا بالقوباء المنطقية في وقت آخر من حياتهم وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك»، لذلك يجب التوجه إلى الطبيب على الفور عند الإصابة به.