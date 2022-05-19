«الصحة»: الجدري المائي مرض معد ويستهدف الأطفال الأقل من 10 سنوات

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا لتعريف مرض الجدري المائي، مشيرة إلى أنه الأمراض الفيروسية المعدية، والتي تظهر على شكل طفح جلدي في جميع أنحاء الجسم، ويبدأ تدريجياً على شكل بقع ثم تتحول لبثور ثم حويصلات ممتلئة بالماء، ثم تتحول إلى قشور.

مرض الجدري المائي ينتشر في الشتاء وفصل الربيع

وتابعت الوزارة، بأن مرض الجدري المائي يزيد انتشاره بشكل ملحوظ في أواخر فصل الشتاء ومع بداية فصل الربيع، وقد يظهر بصورة طفيفة خلال باقي فصول السنه ولكنه لا يختفي.

وعن الفئات الأكثر عرضة للإصابة، قالت الوزارة، إن فيروس الجدري المائي يستهدف الأطفال الأقل من 10 سنوات، ويمكنه أيضا أن يصيب البالغين بنسبة أقل.

وأضافت الوزارة، أن مرض الجدري المائي لا يصنف ضمن الأمراض الخطيرة ولكن قد يسبب مضاعفات شديدة، خاصة للأطفال الذين يعانون من نقص المناعة، حيث يؤدي إلى التهاب رئوي أو التهاب بكتيري بالجلد نتيجة للحكة، مشيرة الى أن انتقاله يتم عن طريق استنشاق الطفل السليم الفيروس المتطاير من الحويصلات الجلدية للطفل المصاب عند تحويلها لقشور، كما يمكن انتقاله عن طريق استخدام أدوات المصاب أو ملابسه اى الإتصال المباشر.

فترة حضانة مرض الجدري المائي

وأوضحت الوزارة، أن فترة حضانة مرض الجدري المائي تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وهى الفترة التي يهاجم فيها الفيروس الجسم، وتبدا الأعراض تظهر على المصاب، وتتضمن آلام شديدة في البطن وارتفاع في درجة الحرارة وسعال وإرهاق وصداع.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يوجد علاج متخصص لفيروس الجدري المائي، بإلا أنه قد تستخدم بعض مضادات الفيروسات العامة، ويتم السيطرة الذاتية على المرض من خلال جهاز المناعة، إضافة لعلاج الأعراض وتجنب حدوث مضاعفات.

وذكرت الوزارة، أن الإصابة بمرض الجدري المائي تعطي الجسم مناعة بعد التعافي، ولا تتكرر الإصابة مرة أخري في معظم الأحيان.