«رحلة العائلة المقدسة» ضمن أنشطة «قصور الثقافة» احتفالا بالعام الجديد في الغربية

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، اليوم الخميس، فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية في الغربية، التي تأتي في إطار برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بالعام الميلادي الجديد.

محطات الرحلة التي استقبلها العديد من الأماكن داخل مصر

في هذا الإطار، قال الأديب أحمد عيد، خلال كلمته في محاضرة تثقيفية استضافها قصر ثقافة المحلة تحت عنوان «رحلة العائلة المقدسة من بيت لحم إلى مصر»، إن مجيء السيد المسيح وأمه العذراء مريم، من أهم الأحداث التاريخية التي شهدتها أم الدنيا، حيث استعرض محطات الرحلة التي استقبلها العديد من الأماكن داخل مصر ومن بينها: مسطرد، وبلبيس في محافظة الشرقية، وسمنود بالغربية، وكفر الشيخ، ووادي النطرون وسمالوط.

وتوافد الكثير من الأطفال إلى مكتبة كفر حجازي الثقافية، وذلك للمشاركة بفعاليات الورشة الفنية، التي عبر من خلالها الأطفال عن مظاهر الاحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد، حيث ضمت اللوحات رسومات فنية لشجرة الكريسماس وبابا نويل.

فعاليات ثقافة الغربية

وضمن فعاليات ثقافة الغربية المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ناقش قصر ثقافة طنطا مخاطر غسيل الأموال وعلاقتها بتمويل العمليات الإرهابية، إذ أوضح سمير مهنا، وكيل وزارة الإعلام بوسط وشرق الدلتا السابق، أن وحدة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب تأسست بموجب القانون الصادر في عام 2002م، لافتا إلى أن من أهم اختصاصاتها هو تلقي وتحليل الإخطارات والمعلومات عن أي عملية يشتبه في أنها قد تشكل متحصلات من الجرائم.

وطالب وكيل وزارة الإعلام بوسط وشرق الدلتا السابق الشباب بضرورة الوعي بكيفية التعامل الآمن مع شبكات التواصل الاجتماعي، كونها هي بؤرة لكتائب إلكترونية هدفها استقطاب الشباب لاستغلالهم في مثل هذه العمليات المشبوهة، كما أكد ضرورة التعاون مع أجهزة الدولة الرقابية ووحدة غسيل الأموال.