بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة و«مصر الخير» ضمن مبادرة «الثقافة حياة»

وقعت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بروتوكول تعاون، اليوم، بمقر المجلس الاعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، في إطار مبادرة «الثقافة حياة».

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، في بيان، إن وزارة الثقافة منفتحة على أي تعاون يحقق أهداف استراتيجية وزارة الثقافة ورؤية مصر 2030.

الكيلاني: الثقافة الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت أن الثقافة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، باعتبارها المكون الرئيسي الداعم لبناء شخصية المواطن المصري، والرافد الأساسي لبناء المجتمعات، موضحة أن مبادرة «الثقافة حياة» تستهدف العمل على دعم العدالة الثقافية عبر إتاحة الثقافة لمختلف فئات المجتمع، واكتشاف الموهوبين في شتى المجالات الثقافية ورعايتهم، وتعزيز الانتماء لدى المواطن المصري ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية.

من جانبه، قال الدكتور علي جمعة: «كنا نبغي هذا التعاون منذ اليوم الأول لإنشاء المؤسسة، وبالرغم من تعدد مجالات عمل مصر الخير من التعليم والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي وغيرها من المجالات، فكانت الثقافة أحد أهم اولوياتنا فأنشأنا قطاع (مناحي الحياة) للحديث عن أهمية الثقافة كروح».

أكد «جمعة»، في كلمته خلال توقيع بروتوكول التعاون، أن المجتمع بلا ثقافة كجسد بلا روح، متمنيًا مواصلة الجهود من أجل نفع المجتمع والناس، والتأكيد على المعاني العليا التي تُبنى بها الحضارات للريادة في المنطقة والعالم.

وأشار الدكتور علي جمعة، إلى أن مؤسسة «مصر الخير» تؤمن باكتمال العمل بالتعاون مع الحكومة والإعلام من أجل نفع الناس والمجتمع.

وخلال البروتوكول جرى الاتفاق بين الطرفين على اختيار محافظة الشرقية، لتكون نقطة الانطلاق لمبادرة «الثقافة حياة»، التي ستشمل أنشطتها تقديم عروض مسرحية مناسبة لكل أفراد الأسرة وذات محتوى ثقافي واجتماعي يعزز القيم الإيجابية، وعروض سينمائية لتنمية الوعي المجتمعي، فضلًا عن الأفلام التسجيلية ذات الصلة بالمحافظة، إضافة إلى ورش لبناء قدرات العاملين بالمجال الثقافي، ولاكتشاف الموهوبين وبناء قدراتهم في مجالات الإبداع المختلفة، وإقامة المسابقات الثقافية للتحفيز على تقديم منتج إبداعي في نهاية كل ورشة، ويراعى في كل الأنشطة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الفئات المستهدفة.