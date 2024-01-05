مولود برج السرطان متقلب المزاج، ربما يكون حاد الطباع في بعض الأوقات، ورغم أنه رقيق المشاعر، يعمل بجدية ويحب النجاح، وهو من الأبراج المثقفة، يحب القراءة في مجالات مختلفة، وقد يكون مخلصا لبعض الأشخاص.

ومن مشاهير برج السرطان العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم برج السرطان الجمعة 5-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج السرطان أنه يتم اختيارك اليوم لتنفيذ إحدى المهام الطارئة في مجال العمل، فاحرص على أن تكون محل ثقة الرؤساء حتى تزيد ثقتهم بك، وهذا الأمر يعطيك الأولوية في الترقية حين تأتي، كما تنصحك بتجنب المخاطرة المالية غير الضرورية فكل قرش له قيمته لذا احرص على نفقاتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تقول لك الأفلاك إنك تستمر في البحث عن الشخص الذي يبادلك نفس مشاعر الحب والاهتمام، لكن لابد أن تعرف أنه لا حاجة إلى النظر بعيدًا كي تجد ما تريد، ربما يكون الشيء المراد قريبًا جدًا منك.