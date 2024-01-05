أستاذ بجامعة القاهرة: لا توجد مشكلة في الخيال الإبداعي المصري

قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة، إنّه لا توجد مشكلة في الخيال الإبداعي المصري، على مستوى جميع الفنون الإبداعية، موضحًا أن الخيال يمكن أن يكون فيه استشراف أو استنباط أو استكشاف لنظريات جديدة، أو قد يكون مرتبطا بقراءة مسيرة التاريخ المصري .

وأضاف «حمودة»، خلال لقاءه ببرنامج «الشاهد»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، أن هناك معوقات أخرى أمام الاستثمار في الخيال ومواكبته بالأفكار ومتابعته وتوجيهه في وجهات معينة.

واستكمل أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة: «أن المداخل المرتبطة بمقاربة هذا الخيال هي مداخل دراسية إلى حد كبير، تنطلق من فكرة القواعد السابقة الناتجة عن دراسة خيال مسبق وليس خيال متجدد، وأرى أن هذه المداخل الدراسية تؤدي إلى تقييد الخيال وتحجيمه ودعم فكرة الحدود الآمنة التي تجعل من الصعب أن يتحرك المبدع فيها».