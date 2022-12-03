رئيس جامعة حلوان: افتتاح مجمع الإبداع والبحث العلمي 3 يناير المقبل

أجرى اليوم، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، زيارة لمقرات مجمع الإبداع والبحث العلمي، والمراكز البحثية والوافدين؛ وذلك للوقوف على المشروعات المزمع الانتهاء منها وافتتاحها قريبا.

وتابع رئيس جامعة حلوان، وفقا لبيان صادر عن الجامعة، الوضع الراهن لمشروعات التطوير والجدول الزمني لتنفيذ الأعمال تمهيدا لافتتاح مجمع الإبداع والبحث العلمي 3 يناير 2023.

تقديم الدعم الكامل للبحث العلمي

وأشار قنديل إلى أن أعمال التطوير التي تجري بمجمع الإبداع والبحث العلمي تأتي انطلاقا من دور الجامعة في تقديم الدعم الكامل واللازم لكل متطلبات البحث العلمي، فهو قاطرة التنمية للعبور للمستقبل، وهو ما يتطلب توفير الدعم للباحثين والعلماء من جامعة حلوان والجامعات الأخرى وتوفير المقرات اللازمة والملائمة التي تواكب التطورات الحديثة في جميع أرجاء العملية التعليمية لمساندة الباحثين ودعم جهودهم العلمية.

ويهدف مجمع الإبداع والبحث العلمي لتحسين بيئة البحث العلمي والرقي بمخرجاتها وربطها بمشكلات المجتمع والصناعة، بالاضافة إلى دعم نظام متكامل متطور رائد لقيادة وتدعيم البحث العلمي في الجامعة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المراكز البحثية والمشاريع والمعامل بالجامعة بأجهزتها وكوادرها البشرية المدربة، ودعم تنفيذ خطط الجامعة وتبني فكر المجموعات البحثية البينية محليًا وإقليميًا ودوليا، وتسهيل تواصل المراكز البحثية والجهات المعنية لدعم الخطط البحثية متعددة التخصصات.

ويعمل مجمع الإبداع والبحث العلمي على تنظيم ونشر وتيسير تقديم الخدمات ذات العلاقة البحثية من الجامعة والدولة لتحسين الاستفادة، وتعزيز مشاريع التنمية المستدامة الداخلية والخارجية وتقديم رؤى مستقبلية مدعمة بقياسات، وجرى إنشاء مجمع الإبداع والبحث العلمي في ظل الأهمية القصوى لقطاع البحث العلمي لكونه يعد جزءا أساسيًا من الخطة الاستراتيجية القومية 2030.

سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة

وبدأت اليوم أعمال التجديد والتطوير بدار الضيافة بالحرم الجامعي بعين حلوان وذلك وفق خطة الجامعة لتطوير الأصول حيث تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدار، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير بدار الضيافة وقام بمتابعة ما تم الانتهاء منه فى خطة التطوير والصيانة المعتمدة، ووجّه رئيس الجامعة بضرورة الاهتمام بالمنظر الجمالي والمناطق الخضراء بدار الضيافة، ومراعاتها بصفة مستمرة، مع توفير متخصصين للعناية بها.

وتابع رئيس الجامعة أعمال التطوير بما فيها الدهانات الداخلية والخارجية، والإنارة، وشاشات العرض، والنظام الصوتي المتكامل، مشيرًا إلى ضرورة اتباع النظم الحديثة للسلامة والصحة المهنية.

جدير بالذكر أن دار الضيافة بجامعة حلوان تستضيف غالبية المؤتمرات والندوات العلمية المختلفة التي تنظمها الكليات والمراكز العلمية بجامعة حلوان والجامعات والهيئات المختلفة.