ما ساعة استجابة الدعاء في يوم الجمعة؟.. «الإفتاء» تُجيب

ليوم الجمعة مكانة خاصة لدى المسلمين، وهو من أحب الأيام إلى الله عزو وجل، الذي يسعى فيه المسلم للتقرب إلى الله، بالبدء بالذكر والدعاء والصلاة على النبي، وتحري أوقات إجابة الدعاء، وقد أجابت دار الإفتاء المصرية على موقعها الإلكتروني، على السؤال المتعلق بساعة الاستجابة يوم الجمعة.

يتساءل الكثير من المسلمين عن وقت استجابة الدعاء، الذي لا يرد يوم الجمعة، حيث تحدث عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قائلًا: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ»، رواه مسلم.

وقت استجابة الدعاء يوم الجمعة

وفي إطار هذا، أوضحت دار الإفتاء المصرية، على موقعها الإلكتروني، أنّ التقيد بوقت محدد يوم الجمعة والتشبث به على أنه وقت الإجابة، غير سديد، فينبغي للعبد أن يكون حريصًا على الدعاء في اليوم كله، حتى يعظم أجره.

أدعية يوم الجمعة

ونستعرض في السطور التالية بعض الأدعية التي يمكن ترديدها يوم الجمعة، وهي كالتالي:

- «اللهم في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة».

- «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات».

- «اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك».

- «اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين».

- «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك».

- «اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك.. اللهم اغفر لي وعافني، واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين».

- «اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله».