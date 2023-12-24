المطرب مسلم يتعرض لوعكة صحية.. ويطلب من الجمهور الدعاء

كشف المطرب مسلم، عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة منذ أيام، وطلب من الجمهور ومحبيه الدعاء له بالشفاء العاجل.

مسلم يعلن تعرضه لوعكة صحية

وكتب مسلم عبر خاصية «الاستوري» على موقع الصور والفيديوهات «أنستجرام»: «مريض بقالي مدة طويلة أتمنى اللي بيحبني يدعيلي».

مشاركة مسلم في فيلم درويلة

وفي سياق آخر، انتهى مسلم مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد «درويلة»، تمهيدا لطرحه في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، والذي شارك في بطولته بجانب عدد كبير من الفنانين، أبزرهم محمود عبدالمغني، وأيتن عامر، ومحمد علي رزق، وحسني شتا، وإبرام سمير، ولبنى ونس، ونهال نور وآخرين، وهو من تأليف محمد دياسطي وإخراج معوض إسماعيل.

وتدور أحداث فيلم «درويلة» في إطار تشويقي مثير به مشاعر وأكشن وتشويق، والعمل يعد التجربة السينمائية الثانية للمخرج معوض إسماعيل بعد فيلم «شمس» عام 2019.