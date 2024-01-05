استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الجمعة 5-1-2024

حالة من الاستقرار الكبير يشهدها سعر صرف الجنيه المصري أمام الدرهم الإماراتي، اليوم الجمعة 5-1-2024 في البنوك المصرية، حسبما أفادت المواقع الرسمية للبنوك العاملة ضمن الجهاز المصرفي المصري؛ إذ أن أسعار العملات لم يطرأ عليها أية تغيير منذ شهر ديسمبر الماضي 2023 وحتى الآن.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وأشار موقع البنك المركزي المصري، أن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 5-1-2024 في البنوك المصرية، وصل لـ8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

بلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.