حافظ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 3-1-2024 في البنوك المصرية على استقراره المستمر منذ ختام تعاملات أمس الثلاثاء داخل كافة البنوك المصرية في ظل أن أسعار العملات لم يطرأ عليها أي تغيير منذ شهر ديسمبر الماضي 2023 وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وأوضح الموقع أن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 3-1-2024 في البنوك المصرية وصل إلى 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإمارتي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء داخل البنك الأهلي المصري 34.07 جنيه بيعاً و33.88 جنيه شراءً.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

كما يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بداية تعاملات اليوم داخل بنك مصر 33.85 جنيه شراءً أما سعر البيع 34.02 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

وعن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء في بداية التعاملات الصباحية يسجل في بنك قناة السويس 34.16 جنيه للبيع و 33.91 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان

وبالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان وصل إلى 33.96 جنيه شراءً و 34.13 جنيه للبيع.