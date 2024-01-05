أسعار العملات اليوم الجمعة 5-1-2024 أمام الجنيه المصري

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، حالة من الاستقرار الكبير، حسبما أفادت مواقع البنوك الرسمية على الإنترنت، اليوم الجمعة 5-1-2024.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك، وفق آخر التحديثات الخاصة بالبنوك ومواقعها.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 33.84 جنيه للبيع، و33.57 جنيه للشراء.

بلغ سعر اليورو في بنك مصر 34.84 جنيه للبيع، و33.57 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار، وسجل في بنك الإسكان والتعمير، 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سجل سعر الدولار ببنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 39.26 جنيه للبيع، و39.92 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني بالبنك الأهلي الكويتي 39.39 جنيه للبيع، و39.95 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

وصل سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري نحو 8.22 جنيه للبيع، وبلغ سعر الشراء نحو 8.19 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي، 8.25 جنيه للبيع، و8.23 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 100.37 جنيه للبيع، و99.34 جنيه للشراء.

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي، عند 100.18 جنيه للبيع، و98.09 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر إلى 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي الإسلامي، نحو 8.42 جنيه للبيع، و8.41 للشراء.