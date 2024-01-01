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ضبط متهم يمارس نشاطا غير مشروع بمجال العملات المشفرة في المنصورة

كتب:

محمد بركات
12:25 م | الإثنين 01 يناير 2024
سيارة شرطة

سيارة شرطة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام صاحب مكتب لتجارة كاميرات المراقبة، في الدقهلية بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية، بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط، وبحوزته (لاب توب – هاتف محمول) بفحص الأجهزة فنياً تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بمواجهة المتهم المذكور أقر بقيامه بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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