طبيب الحالة النادرة في مستشفى بئر العبد: تصيب 1% من الأشخاص حول العالم

علق الدكتور هاني يوسف العسكري، أستاذ الجراحة بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، على نجاح فريقه الطبي في إجراء عملية جراحية، تعد الأولى من نوعها في مستشفى بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

أول تعليق من طبيب الحالة النادرة بمستشفى بئر العبد

وكشف «العسكري» في تصريحات لـ«الوطن» عن كواليس العملية النادرة التي أجريت بقيادته، بالاشتراك مع فريق طبي من جامعة الأزهر، مؤكدا أنه يتواجد حاليا في مستشفى بئر العبد بشمال سيناء، طبقا لبروتوكول موقع بين جامعة الأزهر ومديرية الشؤون الصحية في شمال سيناء، ممثلة في مستشفيي بئر العبد والعريش.

وأوضح أستاذ الجراحة بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، أن إحدى الحالات جاءت إلى مستشفى العريش، فتاة لم تتخط 16 عاما، وتعاني من إمساك شديد وآلام حادة في البطن، وهبوط حاد، وجرى عمل الفحوصات اللازمة في قسم الاستقبال، وبناء عليه وجد كرة من الشعر لم يجرى التعامل معها بإجراء منظار، وبالتالي قيم الحالة، وطلب إجراء عملية للضرورة.

الفتاة كانت مصابة باضطراب نفسي وتأكل شعرها

وتابع: «فوجئنا بكرة شعر كبيرة داخل بطن الفتاة، تصل لـ2 كيلو تسمى (البازهر الشعري)، وندرة هذه الحالة مسجلة في العالم بأكمله، وهي حالة نادرة الوجود، كما أن هذه الحالة مسجلة في كل كتب الطب بأنها نادرة للغاية، وتصيب الفتيات المراهقات باضطراب نفسي، وبالتالي تاكل الشعر وتؤدي إلى هذه الحالة المرضية النادرة، وتصيب 1% من الأشخاص فقط حول العالم».

وأشار إلى أن الفريق الطبي لم يأخد وقتا كبيرا خلال إجراء العملية الجراحية، وتقريبا في حدود ساعة واحدة جرى الانتهاء منها، وبالتالي الحالة أصبحت حالتها مستقرة وما زالت موجودة داخل المستشفىى حتى الآن، مؤكدا أن أهل الأسرة تفاجأوا بـ«كرة الشعر» بعد إجراء العملية، ووجهوا الشكر لهم.

وشدد الدكتور هاني يوسف العسكري، على أن العملية جاءت بعد مجهود كبير من جميع أفراد الطاقم الطبي، تحت رعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، وجاءت أسمائهم كالتالي: «الدكتور أحمد كمال، مدرس مساعد جراحة الأطفال، والدكتور محمد مهدي، مدرس مساعد التخدير».