«نسبة حدوثه واحد في المليون».. حالة نادرة لولادة توأم على يومين في أمريكا

حالة ولادة نادرة شهدها مستشفى أمريكي، إذ قضت كيلسي هاتشر، ما يقرب من 20 ساعة، في ولادة توأمها، وهو ما أثار خوف وقلق الزوج وأبنائه الـ3، إلا أن التوأم يتمتع بصحة جيدة، بعد أن أنجبتهما الأم في يومين مختلفين، ووصفها الأطباء بأنها «معجزة».

التوأم المعجزة

«طفلتانا المعجزتان» هكذا وصفت الأم «كيلسي» توأمها، بعد أن أنجبتهما في يومين متتالين: «ولدت طفلتانا المعجزتان! لقد قررتا أنهما نادرتان بدرجة كافية من الناحية الإحصائية ليكون لكل واحدة منهما عيد ميلادها المستقل أيضا!» وفق ما أوضحته الأم عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

رُزقت «كيلسي» وزوجها «كليب» بتوأم إحداهما «روكسي» ولدت يوم الثلاثاء والأخرى «ريبيل» يوم الأربعاء، في مستشفى برمنجهام بجامعة ألاباما الأمريكية، وذلك بسبب تميز الأم برحم مزدوج نادر، إذ حملت بجنين في كل جانب، وهو حمل نادر للغاية، وتبلغ احتمالية حدوثه واحد في المليون، وفق ما نشره موقع «العربية».

رد فعل طبيبة التوليد على حالة «كيلسي»

«اعتنيت بكيلسي خلال حملها الثالث وعرفت أن لديها رحمًا مزدوجًا لكن وقتها كان جنينا واحد.. طفلتان في رحمين كان مفاجأة طبية حقيقية» هكذا روت شويتا باتيل، طبيبة التوليد الخاصة بـ«كيلسي»، لذلك اعتبر حملها عالي الخطورة وتم توليدها في الأسبوع الـ39.

وضعت «كيلسي» صاحبة الـ32 عاما، وهي أم لـ5 أطفال بعد ولادة التوأم، طفلتها «روكسي» بشكل طبيعي كما هو الحال مع باقي أشقائها الثلاثة، بينما وُلدت أختها التوأم «ريبيل» خلال عملية قيصرية، وحسب تعبير الأم أنها شُخصت بالرحم المزدوج، حينما كانت في الـ17 من عمرها.