إلهام شاهين: أستعد لفيلم «فيتو».. يناقش قضايا ومشكلات المرأة

كشفت الفنانة إلهام شاهين لـ«الوطن»، عن عدم خوضها السباق الرمضاني الحالي واستعدادها لعمل سينمائي مختلف يحمل اسم «فيتو»، وتناقش من خلاله العديد من القضايا النسائية مثل التحرش والاغتصاب، وتحاول من خلاله الدفاع عن المرأة وعن حقوقها، وهو من اخراج ياسر سامي، وتأليف مصطفي بدوي.

واحتفلت «شاهين»، مؤخرًا بخطوبة ابن شقيقتها، والذي جاء تزامنًا مع انطلاق العام الجديد، واصفة إياه بأنه أهم وأجمل شىء يحدث مع بداية العام الجديد.

إلهام شاهين تكشف سر رشاقتها

كما احتفلت في الساعات القليلة الماضية بعيد ميلادها بحضور عائلتها وعدد كبير من نجوم الفن، من بينهم نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، رانيا يوسف، هند صبري، بوسي وابنتها، وعدد كبير من الفنانين، وظهرت باطلالة مُبهجة مبتعدة عن اللون الأسود الذي اعتات الظهور به.

ونشرت بعض الصور من الاحتفال بعيد ميلادها من خلال موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، كشفت سبب رشاقتها وما إذا كانت خضعت لعملية نحت أو تجميل، قائلة: «يسألوني عن سر جمالي ورشاقتي.. الحقيقة السر عند صديقتي الغالية جدا جدا الدكتورة جيهان التى تهتم بي وتنصحني دائما وتعطيني روشتة الجمال وتجعلني أكثر بهجة وتفاؤل، شكرا لأجمل دكتورة وصديقة».

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