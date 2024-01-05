نائب في البرلمان اللبناني: الاحتلال الإسرائيلي استهدف بيروت لتعويض فشله في غزة

قال النائب في البرلمان اللبناني بلال عبد الله لقناة «القاهرة الإخبارية» إن إسرائيل لا تريد مبررا لتوسيع عدوانها على لبنان أو فلسطين.

وتابع النائب، أن المجتمع الدولي عاجز عن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والوضع الميداني في الجنوب يثبت أن إسرائيل غير قادرة على المواجهة.

وأوضح بلال عبد الله، أن إسرائيل نفذت اعتداءها الأخير في بيروت لتعويض فشلها بقطاع غزة، ولا يجب السماح لإسرائيل بإدخالنا حربا شاملة على الحدود.