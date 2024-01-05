«الخارجية الأمريكية» لـ«القاهرة الإخبارية»: نهدف لاستقرار المنطقة ومنع التصعيد

أوضح صاموئيل وربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أنَّ الولايات المتحدة تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة وليس التصعيد، قائلاً: «لا نتكهن بأية نتائج للجهود التي نبذلها لإنهاء الحرب في المنطقة».

وأضاف «وربيرج»، في مداخلة له على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» عبر تطبيق زووم، أنَّ بعض الأطراف مثل «الحوثيين» و«حزب الله» يريدون تصعيد الحرب والاستمرار في الهجمات الإرهابية على إسرائيل من أماكن داخل لبنان، وليس بإمكان الولايات المتحدة السيطرة على ما تفعله الجماعات الإرهابية ولكنها على الأقل ستتخذ كافة الإجراءات لحماية الأماكن الأمريكية بالمنطقة مثل السفارات، وكذلك توفير الحماية لحلفائها وشركائها بالمنطقة.

وربيرج: نحافظ على التواصل مع حكومة العراق

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: «وجود الجيش الأمريكي بالعراق بناءً على دعوة من الحكومة العراقية، ودائما نحافظ على التواصل بيننا وبين حكومة العراق وسنستمر في ذلك، ومستعدين لأية مبادرة جديدة تريد أن تقترحها أو تدخل فيها بغداد».

واستطرد: «ليس لدى الولايات المتحدة معلومات مؤكدة بنسبة 100% حول من المسؤول عن اغتيال صالح العاروري، فيما أننا نعتبر العاروري مسؤول رئيسي عن العمليات ضد إسرائيل وما حدث في 7 أكتوبر، ولا نرغب في رعاية أية تصعيد للصراع في المنطقة».