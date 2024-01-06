بالاسم والرقم القومي.. نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 في محافظة القليوبية

يترقب المواطنون اليوم الإعلان بالاسم والرقم القومي عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 في محافظة القليوبية، وهو ما ينتظره كثيرون لمعرفة مصيرهم، والإعداد لإداء المناسك حال حالفهم التوفيق.

وتستعرض «الوطن» طريقة الاستعلام بالاسم والرقم القومي عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة القليوبية، وكيفية الاستعلام عن حالة التقدم والقبول ورابط النتيجة وخطوات الاستعلام.

بالاسم والرقم القومي نتيجة قرعة الحج السياحي 2024

وأوضح بيان صادر من المحافظة، أن وزارة السياحة أتاحت الحصول علي نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 للمتقدمين من محافظة القليوبية من خلال الرقم القومي والاسم الخاص من خلال الرابط من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي بالقليوبية

وأوضح بيان المحافظة أن هناك عددا من الخطوات للحصول بالاسم والرقم القومي علي نتيجة قرعة الحج السياحي بالقليوبية كالتالي:

- فتح صفحة وزارة السياحة علي مواقع الانترنت

- اختيار خدمات المواطنين

- اختيار خدمة بيانات الحج

- إدخال الرقم القومي أو رقم جواز السفر الخاص بالمتقدم المكون من 14 رقما.

- الضغط علي استعلام

- تظهر النتيجة سواء بالرفض أو القبول

وذكر البيان، أنه في حال عدم القبول أو الاختيار في قرعة الحج السياحي حددت وزارة السياحة طريقة استرداد مبلغ جدية الحجز خلال شهر من إجراء القرعة، إذ يسترد المتقدم المبالغ عن طريق أحد البنوك المصرية والتي تحددها الوزارة عنها.

يُذكر، أن وزارة السياحة من المقرر أن تعلن فوز 23 ألف فائز بحج العام من بين 55 ألف متقدم للحج السياحي في مختلف محافظات مصر، من ضمنها محافظة القليوبية.