‏نتيجة قرعة حج القليوبية 2023 وزارة الداخلية رابط الاستعلام بالقومي

أعلنت مديرية الأمن ‏نتيجة قرعة حج القليوبية 2023 وزارة الداخلية حيث فاز بالقرعة 599 حاجا بحصة المحافظة من التأشيرات، بينهم 19 حاجا من كبار السن فازوا بالتزكية، و580 حاجا تم اختيارهم بواسطه القرعة العلنية الإلكترونية التي أجريت اليوم في الصالة المغطاة، باستاد بنها وسط حضور كثيف من المواطنين.

مراسم ‏نتيجة قرعة حج القليوبية 2023 وزارة الداخلية

وشهدت مراسم ‏نتيجة قرعة حج القليوبية 2023 وزارة الداخلية بالقليوبية، أجواء احتفالية للفائزين وسط الزغاريد ودموع الفرح وعبر الفائزين بقرعة حج وزارة الداخلية بمحافظة القليوبية، عن فرحتهم الكبيرة اختيارهم ضمن زوار بيت الله الحرام لهذا العام، وظهرت دموع الفرح والزغاريد التي عمت الصالة المغطاة باستاد بنها الرياضي مقر إجراء القرعة.

تفاصيل ‏نتيجة قرعة حج القليوبية 2023 وزارة الداخلية

أعلنت مديرية الأمن، أن ‏نتيجة قرعة حج القليوبية 2023 وزارة الداخلية متاحة في المراكز والأقسام التابع لها المتقدمين، وعلى رابط وزارة الداخلية لحج القرعة على الرابط من هنا

وكانت ‏نتيجة قرعة حج القليوبية 2023 وزارة الداخلية أعلنت اليوم، بمشاركة مساعد مدير أمن القليوبية للشؤون المالية والإدارية ومفتش وزارة الداخلية وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، بحضور عدد كبير من المتقدمين لحج القرعة بمحافظة القليوبية في استاد بنها.

ووجهت قيادات وزارة الداخلية المشاركة في فعالية إعلان ‏نتيجة قرعة حج القليوبية 2023 وزارة الداخلية التهنئة لمن حالفهم الحظ خلال القرعة التي تم إجراؤها، حيث جرى العمل بشكل متواصل للانتهاء من فحص كل الطلبات المقدمة من المواطنين لقرعة الحج لهذا العام.

أعلن مساعد مدير أمن القليوبية للشؤون المالية والإدارية خلال ‏نتيجة قرعة حج القليوبية 2023 وزارة الداخلية أنه بلغ أعداد المتقدمين للحج لهذا العام بالقليوبية 6827 مواطن عن طريق أقسام ومراكز الشرطة أو إلكترونيا، فيما بلغت النسبة المخصصة لمحافظة القليوبية 599 تأشيرة حج، تم تخصيص منها نسبة 3% لكبار السن، باجمالى 19 تأشيرة حج، كما تم تخصيص 50%، من إجمالى هذه التأشيرات للاحتياطى بالقليوبية، كما أن القرعة تمت بشكل الكترونى وليس هناك أى تدخل لأشخاص بها.

وبلغ إجمالى عدد المتقدمين 6827 مواطن، تم اختيار 599 منهم للحصول على تأشيرة الحج، منهم 19 لكبار السن، و580 مواطن بالقرعة الأساسية، وكذلك اختيار 300 بالقرعة الاحتياطية.

وجاءت ‏نتيجة قرعة حج القليوبية 2023 وزارة الداخلية الخاصة بأقسام ومراكز القليوبية على النحو التالى، الخصوص 6 تاشيرات، والعبور 39 تاشيرة، بنها وقسم ثان بنها 52 تأشيرة، وشبرا الخيمة أول 45 تأشيرة، شبرا الخيمة ثان 43 تأشيرة، مركز وقسم شرطة الخانكة 47 تأشيرة، قليوب 12 تأشيرات، وقها 9 تأشيرات، القناطر الخيرية 51 تأشيرة، مركز بنها 74 تأشيرة، مركز شرطة شبين القناطر 55 تأشيرة، مركز طوخ 66 تأشيرة، مركز قليوب 46 تأشيرة، مركز كفر شكر 35 تأشيرة.