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اقتراب 6 زوارق صغيرة من سفينة تجارية جنوب شرقي المخا باليمن

كتب:

حسن رمضان
05:10 م | السبت 06 يناير 2024
سفينة - أرشيفية

سفينة - أرشيفية

تلقت هيئة بحرية بريطانية تقريرا عن اقتراب 6 زوارق صغيرة من سفينة تجارية على بعد 50 ميلا بحريا جنوب شرقي المخا باليمن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «رويترز».

وعلى خلفية عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وتبعها إعلان الحوثيين في ديسمبر 2023، استهداف جميع السفن التي تحمل علم الاحتلال الإسرائيلي، تزايدت الحوادث الأمنية بالقرب من مضيق باب المندب.

 

 

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بقلم حسن رمضان