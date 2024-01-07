ينقل 6 آلاف شخص في الساعة.. معلومات عن أول سلم كهربائي للمشاة ببنها

أعلنت محافظة القليوبية، بدء التشغيل الرسمي والفعلي لأول سلم كهربائي بكوبري مشاة ببنها ومحافظة القليوبية، المٌقام في منطقة كباري الرياح التوفيق، ويربط ميدان وأبور الثلج بالعاصمة، وميدان كاميليا بالمنشية، بتكلفة 13.5 مليون جنيه

تستعرض «الوطن» مواصفات ومعلومات تصنيع الكوبري وتركيبه والإمكانات المتاحة فيه، إذ يعد من وسائل الحركة الراسية التي تنقل الأشخاص من مستوى إلى آخر، والسلالم المٌتحركة يمكنها تقديم الخدمة المستمرة السريعة المريحة، لعدد كبير من الأفراد في وقت قصير، وخصوصا كبار السن.

سلم كوبري مشاة بنها الكهربائي المتحرك

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن مشروع كوبري المشاة الكهربائي المتحرك، أحد مشروعات المحافظة؛ للتخفيف عن المواطنين وتحسين الخدمة وتسهيل الحركة، بين منطقتي وأبور الثلج وميدان كاميليا، مشيرًا إلى أنه جرى تركيب 4 سلالم كهربائية بالكوبري، للصعود والهبوط بجانبيه، بتكلفة 13.5 مليون جنيه

مواصفات السلم الكهربائي للمشاة ببنها

أوضح محافظ القليوبية لـ«الوطن»، أن مواصفات وإمكانيات سلم كوبري المشاة، بمنطقة الرياح التوفيقي الكهربائي المتحرك، كالتالي :

- المشروع عبارة عن 4 سلالم متحركة، و2 سلم صعود، و2 سلم نزول ماركة canny.

- موديل السلم KL 30 -100K.

- تكلفة المشروع 13.5 مليون جنيه.

- جرى تنفيذ المشروع في غضون 45 يومًا.

- السلم محمل بجميع معدات السلامة والأمان والحماية، التي يتطلبها الكود الأوربي للسلالم المتحركة.

- تصنيع جميع أجزاء السلم طبقًا للكود الأوروبي، بسعة 6000 شخص/ ساعة وبسرعة (0.5 م/ ث وبقدرة ماكينة (15).

- تصميم شاسية السلم من الصلب المعالج، ضد التآكل ولتحمل الخدمة الشاقة.

- لوحة تشغيل السلم مزودة بأزرار إيقاف للطوارئ.

أوضح محافظ القليوبية، أنه جرى وضع خطة لتشغيل السلم الأول من نوعه، في مدينة بنها ومحافظة القليوبية، ويجري تشغيل ومتابعته على مدار الساعة نظرًا لأهمية المشروع للمواطنين وكبار السن وذوي الهمم، وتقديم أفضل خدمة وراحة لهم، إذ جري توفير فرد أمن على مدار 24 ساعة؛ لمتابعة حالة السلم الكهربائي، والعمل على نظافة السلم والمنطقة المحيطة به.