النشرة الدولية.. «الكونجرس» يحدد موعد «خطاب الاتحاد» وإخضاع 171 طائرة لفحص فوري

شهدت عدة دول حول العالم، خلال الساعات القليلة الماضية، 4 أحداث متنوعة، بعيدًا عن تطورات حرب غزة والقصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، كان من أهمها، إعلان السلطات الأمريكية، موعد إلقاء الرئيس جو بايدن، خطاب «حالة الاتحاد» السنوي.

ودعا رئيس «مجلس النواب» الأمريكي، الجمهوري مايك جونسون، رسميًا، في رسالة إلى «البيت الأبيض»، رئيس البلاد جو بايدن لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» السنوي في 7 مارس المقبل، وفقًا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إخضاع 171 طائرة لفحص فوري

وفي سياق منفصل، أمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، بإخضاع 171 طائرة «بوينج 737 ماكس- 9» لفحص فوري ومنعها من التحليق، عقب حادثة وقعت خلال رحلة في ولاية أوريجون بشمال غرب البلاد، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«خطوط ألاسكا» توقف 65 طائرة «بوينج 737-9»

وأمس الأول الجمعة، أوقفت «خطوط ألاسكا» الجوية الأمريكية، جميع طائراتها المكونة من 65 طائرة «بوينج 737-9»، بعد ساعات من انفجار نافذة وقطعة من جسم الطائرة وإجبارها على الهبوط الاضطراري في بورتلاند.

آخر أخبار الشأن العربي

عربيًا، قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إنّ المعلومات التي تضمنها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، المتعلق بالحرية الدينية في بلاده، مغلوطة وغير دقيقة، مؤكدًا خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنّ التقرير الأمريكي أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية.

وفندت وزارة الصحة الجزائرية، تصريحات منسوبة لأحد أساتذة الطب بالعاصمة «الجزائر»، مفادها ظهور حالات إصابات بفيروس كورونا ذات تأثير كبير، وتنتشر بسرعة فائقة، مضيفة في بيان، أنّ الوزارة لم تسجل إلا حالة واحدة أو حالتي إصابة يوميًا بالفيروس.