«الصحة العالمية» تحذر من ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الشتاء

قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19» يرتفع بشكل كبير على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال أشهر فصل الشتاء، خاصة في النصف الشمالي من العالم.

أشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنه خلال الفترة من 17 ديسمبر الماضي، وحتى الآن، زادت نسبة الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 52% مقارنة بالفترة الموازية التي سبقتها، وهذه النسبة تعادل نحو 850 ألف حالة إصابة مؤكدة بـ«كوفيد 19»، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة.

حالات العدوى ناتجة عن المحتور الجديد «JN.1»

ورجحت منظمة الصحة العالمية، أن يكون الرقم الحقيقي أكثر بكثير، بينما قال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير، إن معظم حالات العدوى المؤكدة ناتجة عن السلالة الجديدة من كورونا والمعروفة بـ«JN.1».

أوضح «ليدماير» أن السلالة الجديدة من المتحور تخضع لمراقبة دقيقة خلال الفترة الحالية من قبل منظمة الصحة العالمية، التي اعتبرت المتحور الجديد «موضع اهتمام».

اكتشاف المتحور في أمريكا

وجرى اكتشاف المتحور الجديد من كورونا «JN.1»، لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن ينتشر في بلدان أخرى، وقد تطور «JN.1» من متغير «أوميكرون» الذي جرى ربطه بذروة عدوى فيروس كورونا في عام 2022.

7 ملايين حالة وفاة بكورونا على مستوى العالم

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أنه جرى الإبلاغ عن أكثر من 772 مليون حالة إصابة مؤكدة، وسبعة ملايين حالة وفاة على مستوى العالم نتيجة لفيروس كورونا «كوفيد 19»، منذ بدء انتشاره نهاية.