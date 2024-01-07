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عاصفة ثلجية قوية تضرب شمال أمريكا.. وتحذيرات من خبراء الأرصاد

كتب:

سارة ثروت
12:08 م | الأحد 07 يناير 2024
ثلوج تغطي أمريكا

ثلوج تغطي أمريكا

حذر خبراء الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية، من سقوط ثلوج بشكل كبير لأول مرة نتيجة عاصفة شتوية قوية تضرب الجزء الشمال الشرقي من البلاد في نهاية هذا الأسبوع، ما قد يصل إلى قدم من الثلوج في بعض الأماكن عبر شمال وسط المحيط الأطلسي ونيو إنجلاند.

الثلوج تغطي أمريكا

وقالت الأرصاد الجوية، إنّ العاصفة قد تتحرك شمال شرق البلاد إلى كيب كود في ماساتشوستس ومن المتوقع أن تتعمق بسرعة أثناء تحركها فوق غرب المحيط الأطلسي بحلول مساء اليوم الأحد، وفقًا لصحيفة «ذا نيويورك تايمز» الأمريكية.

عاصفة شتوية تضرب أمريكا 

وأكد الخبراء بعد ظهر السبت، أن مزيج معدلات الثلوج الغزيرة التي تتجاوز بوصة واحدة في الساعة والرياح القوية ستؤدي إلى تغطية الطرق بالثلوج وانعدام الرؤية ما يخلق حركة سفر خطيرة في بعض المناطق، وخاصة جنوب نيو إنجلاند، ويتسبب ذلك في انقطاع التيار الكهربائي بشكل معزول وتلف الأشجار.

وحذّر قسم إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، المواطنين للاستعداد للثلوج.

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بقلم سارة ثروت