عاصفة ثلجية قوية تضرب شمال أمريكا.. وتحذيرات من خبراء الأرصاد

حذر خبراء الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية، من سقوط ثلوج بشكل كبير لأول مرة نتيجة عاصفة شتوية قوية تضرب الجزء الشمال الشرقي من البلاد في نهاية هذا الأسبوع، ما قد يصل إلى قدم من الثلوج في بعض الأماكن عبر شمال وسط المحيط الأطلسي ونيو إنجلاند.

وقالت الأرصاد الجوية، إنّ العاصفة قد تتحرك شمال شرق البلاد إلى كيب كود في ماساتشوستس ومن المتوقع أن تتعمق بسرعة أثناء تحركها فوق غرب المحيط الأطلسي بحلول مساء اليوم الأحد، وفقًا لصحيفة «ذا نيويورك تايمز» الأمريكية.

First winter Storm of 2024 Hits North East States of America.



And there’s another storm coming up.

Too many road accidents, snow and even two deaths.

