عاصفة ثلجية قوية تضرب شمال أمريكا.. وتحذيرات من خبراء الأرصاد

حذر خبراء الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية، من سقوط ثلوج بشكل كبير لأول مرة نتيجة عاصفة شتوية قوية تضرب الجزء الشمال الشرقي من البلاد في نهاية هذا الأسبوع، ما قد يصل إلى قدم من الثلوج في بعض الأماكن عبر شمال وسط المحيط الأطلسي ونيو إنجلاند.

الثلوج تغطي أمريكا

وقالت الأرصاد الجوية، إنّ العاصفة قد تتحرك شمال شرق البلاد إلى كيب كود في ماساتشوستس ومن المتوقع أن تتعمق بسرعة أثناء تحركها فوق غرب المحيط الأطلسي بحلول مساء اليوم الأحد، وفقًا لصحيفة «ذا نيويورك تايمز» الأمريكية.

First winter Storm of 2024 Hits North East States of America.



And there’s another storm coming up.

Too many road accidents, snow and even two deaths.

Virginia, Pennsylvania, New York , Massachusetts are affected. pic.twitter.com/JuHCxCzOEG — Abhay Gaba (@AstuteGaba) January 7, 2024

عاصفة شتوية تضرب أمريكا

وأكد الخبراء بعد ظهر السبت، أن مزيج معدلات الثلوج الغزيرة التي تتجاوز بوصة واحدة في الساعة والرياح القوية ستؤدي إلى تغطية الطرق بالثلوج وانعدام الرؤية ما يخلق حركة سفر خطيرة في بعض المناطق، وخاصة جنوب نيو إنجلاند، ويتسبب ذلك في انقطاع التيار الكهربائي بشكل معزول وتلف الأشجار.

وحذّر قسم إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، المواطنين للاستعداد للثلوج.