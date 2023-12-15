إعصار «فانيا» يضرب روسيا.. ثلوج لم تشهدها موسكو منذ 63 عاما

تعرضت العاصمة الروسية موسكو والمناطق المحيطة بها، لإعصار ثلجي قوي يدعى «فانيا»، ضرب القسم الأوروبي من روسيا.

إعصار اسم «فانيا» الروسي

وبحسب «روسيا اليوم»، فإن خبراء الأرصاد الجوية، حذروا من سقوط ثلوج بارتفاع نصف متر لم تشهدها موسكو منذ 63 عامًا، بينما أطلق خبراء الأرصاد الجوية الألمان، على الإعصار الثلجي اسم «فانيا» الروسي.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية الروس، أنّ تتشكل اليوم الجمعة، كثبان ثلجية بارتفاع نصف متر.

تزايد سرعة الرياح الجنوبية الشرقية

ونشرت وزارة الطوارئ الروسية، تحذيرا من تساقط الثلوج الكثيفة في موسكو حتى الساعة 12 مساء اليوم، وحذرت أيضًا من تزايد الرياح الجنوبية الشرقية مع هبات تصل سرعتها إلى 17 مترا/ثانية مع عواصف وانجرافات ثلجية في بعض الأماكن، كما توقع الخبراء حدوث اختناقات مرورية تصل إلى 9 درجات في المساء.

وكان المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية في روسيا، رومان فيلفاند، قد أعلن أنّ ارتفاع الثلوج المتساقطة في موسكو حتى نهاية الأسبوع الجاري، سيحطم الأرقام القياسية المسجلة عامي 1919 و1941.