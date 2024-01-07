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«الداخلية» تستقبل الحالات الإنسانية بمقرات الجوازات.. وتسهيلات لتقديم الخدمات

كتب:

محمد بركات
12:45 م | الأحد 07 يناير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة لتقديم التيسيرات لهم.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عددا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت الوزارة مواصلة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين لاستخراج المستندات في المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

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بقلم محمد بركات