رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

«الداخلية»: تقديم تسهيلات لكبار السن والحالات المرضية أثناء استخراج الجوازات

كتب:

محمد بركات
11:47 ص | الأحد 17 ديسمبر 2023
الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كل التيسيرات لهم.

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وجرى إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وتؤكد الوزارة مواصلة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بكل المواقع الشرطية،  كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

اقرأ المزيد:

خدمات إلكترونية مهمة تقدمها الإدارة العامة للجوازات.. اعرفها

35 خدمة تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.. تعرف عليها

نتائج جهود الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية خلال أسبوع

«الصحة»: خدمات طبية لـ752 ألف مواطن ضمن برنامج «رعاية كبار السن»

«الأحوال المدنية»: تقديم خدمات لـ12 من كبار السن وذوي الهمم في منازلهم

خدمات معرض الكتاب 2023.. منها توصيل الكتب «ديلفري» ودخول كبار السن مجانا
بقلم محمد بركات