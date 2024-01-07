بلينكن يواصل جولته في الشرق الأوسط ويلتقي العاهل الأردني

واصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، جولته المكثفة إلى منطقة الشرق الأوسط، التي دعا فيها إلى تفادي توسّع نطاق الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفقًا لما ذكره موقع «النهار» اللبناني.

وفي الأردن، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الى عمان، أمس السبت بعد محطتين في تركيا واليونان في إطار جولة تضم قطر والإمارات، قبل توجه إلى السعودية، غدا الاثنين، ثم إلى إسرائيل.

والتقى بلينكن، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عقب عقده محادثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، فيما حذر ملك الأردن، لدى لقائه بلينكن، من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

العاهل الأردني: المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية

وشدد العاهل الأردني، على ضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، ووفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، جدد الملك عبد الله الثاني التأكيد على أهمية الدور الأمريكي بالضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع بشكل كاف ومستدام.

وأعاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، التأكيد على أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مؤكدا رفض بلاده الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما شدد على رفض الأردن لمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.

العاهل الأردني: نرفض ما يمارسه المستوطنون المتطرفون من أعمال عنف

وشدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رفضه ما يمارسه المستوطنون المتطرفون من أعمال عنف بحق الفلسطينيين وانتهاكات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مضيفا أن الأمر يجب التصدي له قبل أن يؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة.

وفي لقاءه مع بلينكن، شدد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي على وجوب وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مؤكدا لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ضرورة الوقف الفوري للعدوان وحماية المدنيين في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كافٍ ومستدام إلى جميع مناطق قطاع غزة.

وأحد أوجه الخوف الحقيقية هي الحدود بين إسرائيل ولبنان، كلمات قالها الوزير الأمريكي، في مطار خانيا بجزيرة كريت أكبر الجزر اليونانية، وأضاف بلينكن، أن يجب ضمان عدم اتساع الحرب.

محادثات سيجريها بلينكن مع جميع حلفاء وشركاء «واشنطن»

وأمس السبت، أشاروزير الخارجية الأمريكي، إلى أن الكثير من المحادثات التي سيجريها خلال الأيام المقبلة مع جميع حلفاء وشركاء «واشنطن» ستدور حول الإجراءات التي يمكنهم اتخاذها باستخدام نفوذهم وعلاقاتهم لضمان عدم اتساع الحرب.

وبعد محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول، أشار الوزير الأمريكي، إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تؤديه «أنقرة» في هذا الصدد، وذلك بعد محادثاته في إسطنبول مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي زيارته إلى تركيا، شدد المسؤول الأمريكي، على ضرورة منع توسع حرب غزة، وزيادة المساعدات، والتقدم في اتجاه إقامة دولة فلسطينية