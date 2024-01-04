الخارجية الأمريكية: «بلينكن» يزور مصر والأردن وقطر يناير الجاري

أعلنت الخارجية الأمريكية، أن أنتوني بلينكن سيزور مصر وتركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية في الفترة من 4 إلى 11 يناير، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن «بلينكن» سيشدد على ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية ببذل المزيد من الجهد لخفض التوتر في الضفة الغربية.

وتابعت: «بلينكن سيركز على منع اتساع رقعة الصراع في المنطقة بما في ذلك خطوات محددة يمكن للأطراف اتخاذها، وسيلقي الضوء على الحاجة إلى اتخاذ خطوات لردع هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر».