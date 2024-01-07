مظاهر عيد الميلاد بالدقهلية.. تهنئة المسلمين للأقباط واحتفالات بالكنائس

احتفل الأقباط بمراسم عيد الميلاد داخل قرية كفر يوسف عوض في مركز السنبلاوين بالدقهلية، إذ أقبل المسلمون على أبواب الأقباط من أجل التهنئة بقدوم عيد الميلاد، وهي عادة سنوية يحافظون عليها.

تهنئة المسلمين للأقباط في عيد الميلاد بالدقهلية

وأكد عدلي الشحات ابن قرية كفر يوسف عوض بمحافظة الدقهلية لـ«الوطن»، أنهم كأقباط اعتادوا استقبال الإخوة المسلمين في الساعات الأولى من عيد الميلاد: «عادة تجمعنا بالمحبة والأخوة نتجمع في يوم مبارك، ونستقبل التهاني من إخواتنا المسلمين، هذا ما وجدنا عليه آباءنا، وعلمناه لأولادنا».

وأضاف أنه يجرى فتح المنازل لاستقبال الضيوف منذ صباح اليوم حتى المساء: «فرحتنا الكبيرة بتجمعنا وفرحتنا كلنا كمصريين مشاركة المسلمين لينا بيشجعنا على أن فرحتنا تكمل».

وأضاف عبد المطلب منصور ابن قرية كفر يوسف لـ«الوطن»، أنه اعتاد التوجه في صباح كل عيد رفقة أشقائه المسلمين من أجل تهنئة الإخوة الأقباط: «إحنا إخوات واعتادنا عليها كنا الأول نروح مع آبائنا لدار العمدة وهناك بيتواجد أشقائنا الأقباط ونهنئ ونستمتع بقضاء وقت مميز وفرحة مع أشقائنا».

توافد الأقباط على الكنائس للاستمتاع بالدقهلية

ويتوافد العديد من الأقباط على الكنائس من أجل قضاء وقت مميز والاستمتاع من خلال عدة فقرات مميزة من ضمنها الترانيم والألعاب الخاصة بالأطفال وفي نهاية الاحتفال داخل الكنائس يجرى توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال المتواجدين في الكنائس.