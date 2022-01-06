انتشار فرق طبية لتطعيم الأقباط بلقاح كورونا أمام كنائس‏ الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن وجود انتشار مكثف للفرق الطبية لتطعيم الأقباط أمام الكنائس والمتنزهات والنوادي بجميع قرى ومدن المحافظة في إطار استعدادات صحة الدقهلية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد بتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

وجود الفرق الطبية أمام الكنائس بجميع قرى ومدن الدقهلية

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نشرنا الفرق الطبية لتطعيم الإخوة الأقباط بلقاح فيروس كورونا من خلال وجود مكثف أمام الكنائس بجميع قرى ومدن الدقهلية وكذا أماكن الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين 6، 7 يناير 2022 م وذلك للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.

فرق التواصل المجتمعي تساعد المواطنين في التسجيل لتلقي اللقاح

وأضاف «مكي»، في بيان، أن انتشار فرق التواصل المجتمعي لمساعدة المواطنين في التسجيل لتلقي اللقاح والتنبيه عليهم باتباع كافة الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اثناء التطعيم وتوعيتهم بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تم تذليل العقبات وتوفير جرعات إضافية للفرق المتنقلة وانتشار الفرق المتحركة بجميع أماكن تجمعات المواطنين مثل المتنزهات والنقابات والنوادي وتدعيم الفرق بجميع مستلزمات مكافحة العدوى.

وأكد استمرار عمل الفرق الثابتة بجميع المراكز بشكل متواصل على مدار الساعة دون انقطاع بكل أيام الأسبوع، علاوة على انعقاد لجنة الأزمة بالمديرية لمتابعة أي بلاغات على مدار الساعة.

يذكر أن فرق مراقبة الأغذية انتشرت في النوادي والمنشآت الغذائية لمتابعة جودة الأغذية المعروضة خلال فترة الاحتفال بعيد الميلاد، وجرى إعدام كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة وذلك في عدد من المنشآت الغذائية بمدينة المنصورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات.