مستشفى سوروكا الإسرائيلي يستقبل 8 جنود أصيبوا في معارك بغزة

نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، التطورات الصحية الخاصة بجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مع دخول الحرب على غزة يومها الـ93.

تزايد أعداد المصابين في جيش الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إلى أن مستشفى سوروكا الإسرائيلي استقبل 8 جنود أصيبوا في معارك غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وقد استقبل منذ بداية الحرب 2478 جريحا؛ جراح 14 منهم خطيرة ونواصل تقديم العلاج لـ35.

يأتي هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش الإسرائيلي تمديد مدة الخدمة في الجيش الإسرائيلي من 32 شهر إلى 36 شهر.