تصدع في إسرائيل.. لماذا هاجم وزراء في حكومة نتنياهو رئيس أركان جيش الاحتلال؟

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية حدوث تصدع وتراشق بين مجلس الوزراء الإسرائيلي في ظل دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ93 وسط ارتفاع أعداد الشهداء والإصابات من الفلسطينيين.

تصدع في الجيش الإسرائيلي

وذكر الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي «مكان»، أنه حدث تصدع بـ«الكابينيت» «رئاسة الوزراء» بعد التراشق الكلامي في الجلسة الماضية وطفت خلافات على السطح ومن مؤشراتها هو عدم مشاركة وزراء «المعسكر الرسمي» بقيادة رئيس هيئة الأركان العامة بيني جانتس في الجلسة الأسبوعية لـ«كابينت الحرب» اليوم.

جانتس يهاجم نتنياهو

في الوقت نفسه كشف الموقع الإسرائيلي inew24 في نسخته العربية أن الحكومة الإسرائيلية الحالية على وشك الانهيار في ظل الجدل الذي بدأ نهاية الأسبوع بسبب قرار رئيس الأركان بتشكيل لجنة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي للتحقيق في نشاط الجيش يوم 7 أكتوبر وأثناء الحرب، في الوقت الذي هاجم جانتس رئيس الوزاء بنيامين نتنياهو قائلا: «كان ينبغي على مجلس الوزراء مناقشة العمليات الاستراتيجية التي ستؤثر على استمرار الحملة وأمننا في المستقبل. وهذا لم يحدث والمسؤولية عن ذلك تقع على عاتق رئيس الوزراء، فهو مسؤول عن التصحيح والاختيار بين الوحدة والأمن وبين السياسة».

تراشق مستمر

في الوقت الذي رد مستشار نتنياهو، يوناتان أوريخ، بيانا باسم الليكود، على جانتس موضحا أن الأسئلة المطروحة من مجلس الوزراء السياسي والأمني أمر طبيعي ولكن ليس في أوقات الحروب، مطالبا جانتس بأن يتصرف بمسئولية ويفي بوعد بالبقاء في حكومة الوحدة حتى نهاية الحرب.