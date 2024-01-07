عضو كنيست: نتنياهو يحتقر ناخبيه.. والقاضي «باراك» لا يمثل إسرائيل

مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يتزايد الهجوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يتحمل سياسيا في دولة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الهجوم من قبل الفصائل الفلسطينية عبر عملية «طوفان الأقصى» على إسرائيل الذي يرى مواطنوها أن نتنياهو فشل في توفير الحماية لهم.

"נתניהו בז לבוחריו. נתניהו בהחלטה הזו משפיל את הימין. אין לו זכות כזו" - ח"כ טלי גוטליב תוקפת את ראש הממשלה על רקע בחירתו באהרן ברק לשפוט מטעם ישראל בהרכב בבית הדין בהאג: "אינני סומכת על אהרן ברק שייצג אותי"@TallyGotliv @netanyahu @Likud_Party @YuvalKarni @NadavElimelech pic.twitter.com/mJN6Kvdw0t — ערוץ כנסת (@KnessetT) January 7, 2024

نتنياهو يحتقر ناخبيه

بدورها خرجت اليوم عضوة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، تالي جوتليب، لتهاجم نتنياهو قائلة: «نتنياهو يحتقر ناخبيه، ونتنياهو يذل اليمين بهذا القرار، ليس لديه مثل هذا الحق».

وجاء تعليق السيدة على نتنياهو على خلفية اختياره القاضي، أهارون باراك، ليحاكم نيابة عن إسرائيل ويدافع في لجنة محكمة العدل الدولية بلاهاي، حيث رددت: «لا أثق في أن أهارون باراك يمثلني».

رفع دعوى ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي

يشار إلى أن دولة جنوب أفريقيا، رفعت دعوى ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني بدأت منذ 7 أكتوبر الماضي، وتم تحديد الجلسة يوم الخميس الموافق 11 يناير لنظر الدعوى.