إسرائيل تترقب قرارات محكمة العدل الدولية بشأن حرب غزة.. ماذا تتوقع؟

تسود حالة من الخوف لدى إسرائيل من قرارات محكمة العدل الدولية في الجلسة المرتقبة يوم الخميس المقبل، وذلك للنظر في جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها في قطاع غزة.

إسرائيل تخشى قرارات محكمة العدل الدولية

وتستعد إسرائيل لقرارات محكمة العدل الدولية في جلسة النظر في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضدها، في محاولة لإجبارها على وقف الحرب في قطاع غزة التي بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي وراح ضحيتها أكثر من 22 ألف مواطن، بالإضافة إلى إدانتها بارتكاب إبادة شعب في غزة.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» عربية، بات الخوف يظهر على إسرائيل بعد أن رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضدها منتظرة قرارات محكمة العدل الدولية، حيث إنها جاءت شاملة بدرجة كبيرة للغاية فأخذت تلك الدعوى تصريحات الرئيس إسحاق هرتسوج مرورًا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

نفوذ محكمة العدل الدولية بشأن جرائم إسرائيل

وفي هذا السياق، إسرائيل تعجز عن الرد أمام الحقائق الموجودة بالفعل على أرض فلسطين من جرائم وحشية ارتكابها، وذلك ما يدفعها الخوف المحكمة لديها القدرة علي اتخاذ إجراءات عاجلة تطالب فيها قوات الاحتلال بوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، فقًا لـ«سكاي نيوز».

ويذكر أن محكمة العدل الدولية لديها أجهزتها التنفيذية والصلاحيات الكاملة في تعيين محققين من الأمم المتحدة والاستعانة بالتقارير المقدمة من قبل المنظمات الدولية الأخرى التي شهدت على عمليات الإبادة الجماعية في فلسطين، كما أنها بمثابة محكمة الفصل في قرارات النزاع القانون الذي ينشأ بين الدول طبقاً لأحكام القانون الدولي.

وقال باسم كلايسون مونيلا، متحدث وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا، إن محكمة العدل الدولية تعقد أولي جلساتها في 11 يناير الجاري، للنظر بالدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي جراء حربها على قطاع غزة.