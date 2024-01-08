باحث: إسرائيل تتحرك في ملف تهجير الفلسطينيين على أكثر من مستوى 

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ هناك استمرارًا للمخططات الإسرائيلية فيما يتعلق بقطاع غزة، سواء بشأن التهجير أو بمستقبل قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

سياسات القصف العنيف على قطاع غزة

وأضاف الباحث، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «إسرائيل تتحرك فيما يتعلق بملف التهجير على أكثر من مستوى، عبر سياسات القصف العنيف على قطاع غزة، فضلًا عن العمليات البرية أو عبر سياسة التجويع الممنهج ضد سكان القطاع».

وتابع: «إسرائيل تبنت بعض التحركات في الأيام الماضية، أكدتها تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلي، ووسائل الإعلام الدولية، على مستوى شروع إسرائيل في مباحثات مع بعض الدول الأفريقية مثل أوغندا ورواندا، من أجل تهجير الفلسطينيين طوعي، وتقديم حزمة من الإغراءات المالية نظير القبول أو استقبال الفلسطينيين».

وأكمل: «المسار الثاني الذي تركز عليه إسرائيل في الفترة الراهنة بالتزامن مع الضغوط والتحركات الدولية الرامية لوقف إطلاق النار، بما في ذلك الولايات المتحدة، والتي أشارت بشكل واضح إلى ضرورة وقف إطلاق النار أو وقف هذه الحرب قبل نهاية شهر يناير الجاري، بدأت إسرائيل فى التركيز على ما يعرف اليوم التالي».