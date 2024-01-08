الاحتلال الإسرائيلي في مأزق.. المستوطنون يرفضون العودة إلى غلاف غزة

أفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواجه العديد من المشكلات جراء الحرب على غزة، ومن بينها مشكلة بالاستيطان إذ أصبحت تواجه صعوبة إقناع المستوطنين بالعودة إلى غلاف قطاع مرة أخرى؛ ما يمثل عبئا اقتصاديا وسياسيا كبيرا على حكومة بنيامين نتنياهو التي تعاني فشلا ذريعا منذ اندلاع الحرب.

وكانت حرب غزة أدت إلى تفريغ أجزاء واسعة مِن المستوطنات في غلاف قطاع غزة وعلى الحدود مع لبنان، وسط صعوبات في العودة إليها مرة أخرى نظرا لاستمرار الحرب في شهرها الثالث منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن.

5.5 مليار دولار خسائر المستوطنات في غزة و1.6 مستوطنات شمال إسرائيل

وأِشارت الصحيفة إلى الخسائر الكبيرة في البنية التحتية في مستوطنات غلاف غزة والتي تقدر بنحو 5.5 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر في شمال إسرائيل، أي منطقة القصف الصاروخي بين الاحتلال وحزب الله من لبنان، إلى 1.6 مليار دولار. بينما بلغ عدد المستوطنين الذين تم إجلاؤهم، من الشمال والجنوب، نحو 125 ألف شخص، والعناية بهم تكلّف المليارات بالفعل، وتم نقل بعضهم إلى مجتمعات آمنة من الصواريخ، بينما يُقيم آخرون في الفنادق مع أسرهم.

وأكدت الصحيفة اكتظاظ الفنادق بدولة الاحتلال بالمستوطنين الذين تم إجلاؤها، فيما يشعر بعضهم بالغضب الشديد والمتزايد، في ظل عدم استقرار.

انهيار واختفاء مجتمعات استيطانية بأكملها

يأتي ذلك وسط توقعات من جانب سلطات الاحتلال بانهيار واختفاء مجتمعات استيطانية بأكملها؛ وأن العديد من الإسرائيليين الذين تم إجلائهم سيختارون عدم العودة إلى المستوطنات على الحدود مع لبنان ومع غزة نظرا لخطورة تلك المناطق.

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن ربما الحرب فرغت غلاف غزة من المستوطنات والعودة مرة أخرة قد تستغرق عدة أِشهر على الأقل.