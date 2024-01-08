تخفيض العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.. ماذا يحدث بالأيام المقبلة؟

أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، أنّ إسرائيل بدأت رسميًا المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، فيما أعلن موقع «والا» الإسرائيلي، أنّ المرحلة الثالثة ستشمل شنَ غارات جوية دقيقة بقطاع غزة.

وأضاف يوآف جالانت أنّ المرحلة الثالثة ستشمل خفض العمليات العسكرية في قطاع غزة، وستكون أطول من المرحلتين السابقتين، والتي شملت القصف المدفعي والطائرات والهجوم البرية، بحسب «وول ستريت جورنال».

المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، تبدأ بإنهاء العملية البرية، وتقليص عدد القوات الجنود، وهو ما حدث بالفعل خلال الأيام الماضية والمقبلة، حيث تعمل قوات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ هجمات مُركزة على أهداف محددة بقطاع غزة، وتقليل استهداف المدنيين بشكل كبير، وتجنب القصف العشوائي المستمر من 3 أشهر، بحسب القناة 12 العبرية.

جالانت: المرحلة الثالثة وأسلوب جديد لقوات الاحتلال

وكان يوآف جالانت، قال في تصريح سابق، إنّ المرحلة الثالثة من الحرب تتضمن أسلوبا جديدا لقوات الاحتلال، يستهدف الأجزاء الشمالية لقطاع غزة، وملاحقة الفصائل الفلسطينية في جنوب غزة، خاصة منطقة خان يونس.

وأوضح وزير دفاع الاحتلال، أنّ سبب قوة الهجمات على غزة هو شدة التهديد الذي تواجهه دولة الاحتلال، مشيرا إلى أنّ جيش الاحتلال يواجه محورًا وليس عدوًا واحدًا، وأنّ حدود إسرائيل تتعرض للتهديد بشكل كبير.

المرحلة الثالثة بعد ضغط دولي

وأعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي البدء في المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، بعد ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لوضع حد للمأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.